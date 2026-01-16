Coparmex descarta riesgo inmediato por la revisión del T-MEC

El director de Coparmex Coahuila Sureste señala que existen datos sólidos que demuestran los beneficios de la integración económica entre México, EUA y Canadá

La incertidumbre generada por los recientes mensajes del presidente de EUA, Donald Trump, sobre el T-MEC no debe frenar las inversiones ni el desarrollo económico en México, afirmó Miguel Monroy, director de Coparmex Coahuila Sureste, al señalar que existen datos sólidos que demuestran los beneficios de la integración económica entre México, EUA y Canadá.

Revisión del T-MEC no implica renegociación

El dirigente empresarial explicó que los señalamientos del mandatario estadounidense forman parte de su estilo de negociación, particularmente ante la próxima revisión del Tratado entre México, EUA y Canadá, la cual aclaró, corresponde a un proceso previamente establecido y no a una renegociación.

Inversiones confirman vigencia del acuerdo comercial

Monroy subrayó que anuncios recientes de inversión en México, como los realizados por General Motors, confirman que el país sigue siendo estratégico para la región. Añadió que estos proyectos también generan beneficios directos para la economía de EUA, por lo que consideró que no existen señales de una ruptura comercial.

Discurso político generó nerviosismo en 2025

Reconoció que durante 2025 el discurso político provocó nerviosismo en mercados y sectores productivos; sin embargo, insistió en que el reto actual es analizar el contexto con información técnica y económica, y no únicamente a partir de declaraciones públicas.

Norteamérica debe consolidarse como bloque económico

El representante empresarial señaló que el mundo se reorganiza en grandes bloques económicos y que tanto Europa como Asia avanzan en ese sentido, por lo que Norteamérica requiere consolidarse como una región fuerte. Indicó que los datos económicos confirman que el T-MEC funciona.

Llaman a evitar decisiones precipitadas

Finalmente, Miguel Monroy llamó a mantener una postura técnica, prepararse para la revisión del tratado y evitar que el tono político derive en decisiones precipitadas que afecten la competitividad de México y de estados industriales como Coahuila.