Coparmex alerta por extorsión como freno a la inversión

Coparmex advirtió que la extorsión afecta la confianza de inversionistas y pidió mejorar la seguridad y certeza jurídica y energética

La extorsión se ha convertido en uno de los principales frenos para la inversión y el desarrollo económico en México, por lo que combatir este delito debe ser una prioridad del Gobierno Federal si se busca aprovechar la posición estratégica del país frente a Estados Unidos y Canadá, advirtió Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex.

El dirigente empresarial señaló que México mantiene una oportunidad importante para atraer capitales por su acceso al mercado de consumo de Norteamérica, pero consideró que esa ventaja pierde fuerza si no existe suficiente confianza entre los inversionistas.

“México no crece porque no hay la confianza suficiente. Necesitamos generar las condiciones”, expresó.

Sierra Álvarez identificó tres factores que considera indispensables para mejorar el entorno de inversión: seguridad, certeza jurídica y certeza energética.

En materia de seguridad, reconoció un cambio de estrategia por parte del Gobierno Federal y señaló que algunos delitos han mostrado disminuciones, pero advirtió que la extorsión mantiene una tendencia contraria.

De acuerdo con las cifras mencionadas por el presidente de Coparmex, este delito ha crecido alrededor de 70 por ciento durante la última década y el primer semestre de 2026 registró la cifra más alta de los últimos 11 años, con 6 mil 522 casos.

A ese problema se suma, dijo, una cifra negra cercana al 97 por ciento, lo que significa que la mayoría de los casos no se denuncia o no queda registrada oficialmente.

“Esto nos impide ver el tamaño del problema que tenemos enfrente”, señaló.

Para Coparmex, la falta de denuncia está relacionada con la desconfianza y con la necesidad de fortalecer la capacidad de investigación de las autoridades.

Sierra Álvarez planteó que uno de los cambios necesarios es crear o fortalecer unidades especializadas contra la extorsión dentro de las fiscalías estatales, debido a que se trata de un delito que requiere investigación específica.

También insistió en la instalación y funcionamiento de inhibidores de llamadas telefónicas en centros penitenciarios, al considerar que una parte importante de las extorsiones se origina desde esos lugares.

Según datos de Data Coparmex citados por el dirigente, 68 por ciento de las extorsiones reportadas por socios de la organización fueron telefónicas, y una proporción considerable habría tenido origen en centros penitenciarios.

El costo de la inseguridad también se refleja directamente en la operación de las empresas.

Sierra Álvarez estimó que un empresario en México destina alrededor de 20 por ciento adicional de sus costos de operación a medidas de seguridad, entre vigilancia, monitoreo, cámaras y guardias.

A ese gasto, explicó, se pueden sumar pagos derivados de extorsiones o derecho de piso, lo que termina afectando la viabilidad de pequeños y medianos negocios.

“El delito de extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios y ciudadanos en México”, afirmó.

El presidente nacional de Coparmex también consideró que el registro de líneas telefónicas puede convertirse en una herramienta útil para combatir este tipo de delitos, aunque señaló que por sí solo no será suficiente sin investigación, denuncia y coordinación institucional.

Para Sierra Álvarez, México todavía tiene una ventaja importante por su ubicación geográfica y su integración comercial con Norteamérica, pero advirtió que sin seguridad no puede consolidarse el desarrollo económico ni mantenerse la confianza necesaria para atraer nuevas inversiones.