Coordinan apoyos sociales Municipio y Mejora en Arteaga

Arteaga y Mejora Coahuila coordinan programas sociales para evitar duplicidades y ampliar la cobertura de apoyos, informó Gabriel Orsúa Martínez

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Con el fin de evitar la duplicidad de programas sociales, el Ayuntamiento de Arteaga y Mejora Coahuila trabajan en coordinación para que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan, declaró el coordinador de Mejora en ese municipio, Gabriel Orsúa Martínez.

“El Gobierno municipal y el Gobierno del estado a través de Mejora Coahuila estamos impulsando una estrategia de unificación de los programas sociales, la alcaldesa tiene un programa alimentario bastante grande que se llama De Canasta para Todos, que tiene 6 mil beneficiarios.

“En Mejora Coahuila en el programa de huevo y leche traemos un programa de aproximadamente 4 mil 90 beneficiarios y que vamos a incrementar a 5 mil; en conjunto estaremos llegando a unas 11 mil personas”.

Dijo que lo que se busca es que no se dupliquen apoyos, y de esta manera se abarque el mayor número de familias que realmente lo necesiten.

Orsúa Martínez dijo que se han sostenido reuniones con el Ayuntamiento de Arteaga, para poder involucrar paulatinamente a más personas que aún no tienen acceso a dichos programas sociales.

Agregó que quienes desean integrarse a dichos programas pueden acudir a la coordinación de Mejora Coahuila en Artreaga, en el bulevar Fundadores a un costado del DIF, o bien en los comités de mejora de las comunidades rurales.