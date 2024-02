 Convocarán a 300 mil para ser funcionarios de casillas

La junta local del INE en Coahuila convocará a 300 mil ciudadanos para ser funcionarios de casillas en el proceso de insaculación que será para los mexicanos nacidos en los meses de marzo y abril y cuyo apellido empiece con la letra A.



Asimismo, este fin de semana se inició con el proceso del llamado Voto Anticipado, en el cual el INE levantará una lista de aquellas personas que por cuestiones de salud no podrían asistir a votar el próximo domingo 2 de junio.



En lo que respecta a las diferentes formas de participación ciudadana, la junta local del INE en Coahuila firmará también en próximas fechas un convenio con las autoridades penitenciarias para conocer en que CERESOS se aplicará el programa del Voto en prisión preventiva, para los internos que aún no reciben una sentencia y que no han perdido sus derechos político-electorales.



En lo que respecta a la actualización de la Lista Nominal, el INE llevará a cabo una serie de trabajos de depuración para dar a conocer en el mes de mayo la lista definitiva de los ciudadanos y ciudadanas que están convocados a votar en las elecciones locales y federales del próximo domingo dos de junio.

