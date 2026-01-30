Convocan a inscribirse a la Licenciatura en Química Industrial

Este programa educativo de la Universidad Autónoma de Coahuila tiene como objetivo formar profesionales con una sólida preparación científica y técnica

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Químicas Unidad Sureste, invita a los aspirantes a inscribirse en la Licenciatura en Química Industrial para el semestre agosto-diciembre 2026.

Este programa educativo tiene como objetivo formar profesionales con una sólida preparación científica y técnica. Los egresados serán capaces de analizar, diseñar, optimizar y supervisar procesos productivos relacionados con la transformación química de la materia y la energía, tanto en el sector industrial como en ámbitos gubernamentales y privados.

La carrera fomenta un pensamiento analítico y práctico, permitiendo a los estudiantes identificar materias primas, productos intermedios y finales, asegurando la calidad y eficiencia de los procesos.

Los graduados se destacarán por su iniciativa y capacidad de resolución de problemas, así como por su habilidad para proponer soluciones innovadoras en sistemas de producción, considerando aspectos esenciales como tecnologías disponibles, costos de producción y cumplimiento de normas de seguridad y legislación ambiental.

Además, estarán preparados para desarrollar e implementar nuevos productos orgánicos e inorgánicos, tanto en laboratorio como en plantas de producción industrial.

El programa está dirigido a estudiantes con conocimientos sólidos en Matemáticas, Física y Química, así como manejo básico del inglés y herramientas de computación.

Durante la carrera, se fortalecerán habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la aplicación de metodologías científicas, además de adoptar medidas de seguridad para la prevención de riesgos.

El proceso de registro para obtener fichas del examen de admisión estará abierto hasta el 30 de enero de 2026. Los interesados pueden registrarse en el portal [www.uadec.mx/admisiones/](http://www.uadec.mx/admisiones/), donde deberán llenar sus datos y subir una fotografía. Al finalizar el registro, deberán imprimir la boleta para realizar el pago en bancos autorizados, con un costo de $920 pesos.

Para más información sobre la Licenciatura en Química Industrial, se pueden comunicar a los teléfonos (844) 415 53 92 y (844) 415 57 52 o visitar el sitio [https://www.uadec.mx/quimicas/](https://www.uadec.mx/quimicas/).