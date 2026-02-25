Convocan a estudiantes a competir por el Cabildo Infantil 2026

Niñas y niños de primaria podrán enviar propuestas en video hasta el 18 de marzo para integrar el Cabildo Infantil del municipio

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe abrió la convocatoria para integrar el Cabildo Infantil 2026, un ejercicio que este año apostará por la participación a través de videos cortos donde estudiantes de primaria expondrán propuestas sobre derechos infantiles o sobre la identidad cultural y turística del municipio.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, junto con el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, y el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, informaron que la convocatoria está dirigida a alumnas y alumnos de quinto y sexto grado de escuelas públicas y privadas, tanto urbanas como rurales.

Las y los participantes deberán grabar un video de máximo dos minutos, en formato MP4, bajo el lema “¡Tu voz cuenta!”, desarrollando uno de dos ejes temáticos: propuestas para fortalecer los derechos de niñas y niños, o iniciativas para promover la gastronomía, cultura y turismo de Ramos Arizpe. El material deberá grabarse en espacios emblemáticos del municipio, como museos, plazas públicas, escuelas o la explanada de Presidencia.

El registro estará abierto hasta el 18 de marzo y los trabajos podrán enviarse por correo electrónico o entregarse físicamente en la Dirección de Educación municipal, acompañados de los datos completos del estudiante, la institución educativa y los padres o tutores.

Una comisión evaluadora seleccionará 22 propuestas ganadoras que conformarán el Cabildo Infantil 2026, procurando paridad de género e inclusión de alumnos con discapacidad. Posteriormente, el Instituto Electoral de Coahuila organizará una votación entre estudiantes para elegir a quien ocupará la Presidencia Municipal Infantil.

Las y los integrantes participarán en una sesión oficial el próximo 24 de abril en la Presidencia Municipal, donde conocerán las funciones y comisiones del Cabildo. Todos los seleccionados recibirán un reconocimiento y un obsequio institucional.

Con este esquema, el municipio busca trasladar el debate público a las aulas y fomentar que la niñez no solo participe simbólicamente, sino que formule propuestas concretas sobre su entorno y su comunidad.