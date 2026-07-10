Convocan a construir una agenda de política cultural en Coahuila

La convocatoria plantea establecer canales permanentes de comunicación entre la comunidad cultural y los distintos niveles de gobierno

Ante el debate que en las últimas semanas ha generado la operación de espacios culturales en el estado, integrantes de la comunidad artística lanzaron la convocatoria “Conversatorio sobre Arte y Cultura Coahuila 2026”, un foro que busca reunir a creadores, promotores culturales, gestores y ciudadanía para elaborar una agenda de propuestas que fortalezca el desarrollo cultural de la entidad.

El integrante de la Asociación Coahuilense de Teatristas (ACT), Gustavo García Torres, informó que la iniciativa surge de la necesidad de abrir un espacio de diálogo plural para analizar las condiciones actuales de la infraestructura cultural, la promoción artística y las políticas públicas relacionadas con el sector.

Señaló que el objetivo es construir, de manera colectiva, un diagnóstico sobre la situación que enfrenta la cultura en Coahuila y generar propuestas viables que posteriormente puedan presentarse a las autoridades estatales y municipales.

Entre los principales temas que se busca abordar destacan la recuperación de la vocación artística de espacios e inmuebles históricos, el fortalecimiento de la promoción cultural y la creación de mecanismos que permitan impulsar la producción y difusión artística bajo criterios de equilibrio y equidad.

Asimismo, la convocatoria plantea establecer canales permanentes de comunicación entre la comunidad cultural y los distintos niveles de gobierno para alcanzar acuerdos que puedan traducirse en acciones concretas y con seguimiento.

Los organizadores informaron que en los próximos días darán a conocer la fecha, sede y horario de una primera reunión de planeación, en la que se definirán los ejes temáticos, la logística y el desarrollo del foro.

La invitación está dirigida a artistas, promotores, gestores culturales, organizaciones civiles y ciudadanos interesados en participar en la construcción de propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la actividad artística y cultural en Coahuila.