Convocan a certamen de catrinas por Día de Muertos en Coahuila

Las parejas participantes deberán confeccionar vestuarios con materiales tradicionales y reciclados para la edición de este año.

Con el propósito de fomentar la creatividad y mantener vivas las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos, el Gobierno Municipal de Parras, en coordinación con el COBAC, lanzó la convocatoria para el Concurso Tradicional de Catrinas y Catrines 2026.

La invitación está dirigida a jóvenes de entre 15 y 20 años, quienes podrán participar en este certamen que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre a las 5:00 de la tarde, en el atrio del Templo de San Ignacio de Loyola.

Las parejas participantes deberán lucir vestuarios y maquillajes inspirados en la cultura mexicana, dando prioridad al uso de materiales tradicionales y reciclados, como una manera de impulsar la originalidad y el aprovechamiento de recursos.

El concurso contempla premios en efectivo para los tres primeros lugares: 5 mil pesos para el primer lugar, 3 mil para el segundo y 2 mil pesos para el tercero.

Las inscripciones son gratuitas y estarán disponibles hasta el 20 de octubre a las 3:00 de la tarde. Las personas interesadas deberán acudir con el profesor Marco Antonio Vega Berlanga, en la Dirección de Cultura, ubicada en la antigua Presidencia Municipal.

Asimismo, se informó que las parejas registradas deberán presentarse el día del evento a las 4:00 de la tarde, ya caracterizadas, para recibir su turno de participación.

Con esta convocatoria, se busca incentivar la participación de las nuevas generaciones en actividades culturales que contribuyan a preservar las costumbres y expresiones artísticas que forman parte de la identidad mexicana.