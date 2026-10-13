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Convocan a certamen de catrinas por Día de Muertos en Coahuila

Por: Francisco Pecina

12 Octubre 2026, 18:13

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Las parejas participantes deberán confeccionar vestuarios con materiales tradicionales y reciclados para la edición de este año.

Convocan a certamen de catrinas por Día de Muertos en Coahuila

Con el propósito de fomentar la creatividad y mantener vivas las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos, el Gobierno Municipal de Parras, en coordinación con el COBAC, lanzó la convocatoria para el Concurso Tradicional de Catrinas y Catrines 2026.

La invitación está dirigida a jóvenes de entre 15 y 20 años, quienes podrán participar en este certamen que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre a las 5:00 de la tarde, en el atrio del Templo de San Ignacio de Loyola.

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Las parejas participantes deberán lucir vestuarios y maquillajes inspirados en la cultura mexicana, dando prioridad al uso de materiales tradicionales y reciclados, como una manera de impulsar la originalidad y el aprovechamiento de recursos.

El concurso contempla premios en efectivo para los tres primeros lugares: 5 mil pesos para el primer lugar, 3 mil para el segundo y 2 mil pesos para el tercero.

Las inscripciones son gratuitas y estarán disponibles hasta el 20 de octubre a las 3:00 de la tarde. Las personas interesadas deberán acudir con el profesor Marco Antonio Vega Berlanga, en la Dirección de Cultura, ubicada en la antigua Presidencia Municipal.

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Asimismo, se informó que las parejas registradas deberán presentarse el día del evento a las 4:00 de la tarde, ya caracterizadas, para recibir su turno de participación.

Con esta convocatoria, se busca incentivar la participación de las nuevas generaciones en actividades culturales que contribuyan a preservar las costumbres y expresiones artísticas que forman parte de la identidad mexicana.

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