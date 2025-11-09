Convoca Sexta Zona Militar a sorteo de Servicio Militar Nacional

El sorteo se realiza cada año y busca fortalecer en la juventud valores como la disciplina, la responsabilidad y el compromiso cívico con el país.

La Sexta Zona Militar hizo un llamado a los jóvenes coahuilenses de la Clase 2007 y Remisos para participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN), que se realizará durante el mes de noviembre en los distintos municipios del estado.

De acuerdo con la convocatoria, el sorteo se llevará a cabo el domingo 23 o 30 de noviembre, según lo determinen las Juntas Municipales de Reclutamiento, en coordinación con las oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante el acto cívico, se definirá mediante la extracción de bolas blancas, azules o negras la forma en que los jóvenes deberán cumplir con su servicio: encuadrado o a disponibilidad, conforme lo establece la Ley del Servicio Militar Nacional.

La Sexta Zona Militar exhortó a los jóvenes que tramitaron su cartilla militar durante 2025 a presentarse puntualmente el día del sorteo en el municipio donde realizaron su registro.

Asimismo, se informó que las mujeres interesadas en realizar el Servicio Militar de forma voluntaria podrán acudir a la instalación militar más cercana durante los primeros días de enero de 2026 para efectuar su inscripción.

El sorteo se realiza cada año como parte de los procesos del Servicio Militar Nacional, que busca fortalecer en la juventud valores como la disciplina, la responsabilidad y el compromiso cívico con el país.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse a las oficinas de reclutamiento de la Sexta Zona Militar o consultar directamente con su Junta Municipal correspondiente.