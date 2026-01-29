Convoca Saltillo a artistas locales a participar en el FINA 2026

La invitación estará abierta del 28 de enero al 27 de febrero y podrá realizarse mediante un formulario en línea o escaneando un QR

El gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, lanzó la convocatoria dirigida a artistas y grupos independientes locales para integrarse al programa del Festival Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA 2026), que en esta edición tendrá una duración histórica de más de 40 días.

La invitación estará abierta del 28 de enero al 27 de febrero y podrá realizarse mediante un formulario en línea o a través del código QR disponible en la página oficial del Instituto Municipal de Cultura en Facebook.

La titular del Instituto, Leticia Rodarte Rangel, informó que el FINA 449 se desarrollará del 14 de junio al 25 de julio de 2026, coincidiendo con un evento futbolístico de alcance internacional que se llevará a cabo en el país.

Señaló que, por indicaciones del alcalde Javier Díaz González, este festival busca impulsar el talento local y posicionar a la cultura como un eje de identidad, desarrollo social y proyección nacional e internacional para la capital coahuilense.

El festival será de carácter multidisciplinario e incluirá expresiones como danza, teatro, música, artes visuales, literatura, cine y arte urbano, entre otras, con actividades dirigidas a públicos de todas las edades tanto en la zona urbana como en los ejidos.

En este sentido, Eliud Pacheco, coordinador de Festivales del Instituto Municipal de Cultura, destacó que todas las manifestaciones artísticas son bienvenidas e invitó a las y los creadores locales a formar parte de esta celebración que conmemorará el 449 aniversario de Saltillo.