Controlan incendio en predio sobre blvd. Revolución y Vasconcelos

La oportuna intervención de los cuerpos de emergencia permitió controlar el incendio registrado la mañana de este jueves en un predio comercial ubicado en el cruce del bulevar Revolución y la calzada Vasconcelos, en Torreón, sin personas lesionadas ni afectaciones a inmuebles aledaños.
Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, informó que en las labores participaron las siete estaciones municipales de Bomberos, además de unidades de Parques y Jardines, Obras Públicas, Protección Civil del Estado y brigadas de apoyo de empresas como Chilchota y Peñoles.
El funcionario destacó que, debido al trabajo coordinado, no fue necesario evacuar a la población y el fuego quedó contenido dentro del predio.
De acuerdo con las primeras evaluaciones, el incendio habría iniciado en un área cercana al sistema de carga eléctrica y se propagó rápidamente debido a la presencia de diversos materiales inflamables almacenados en el lugar.
Juárez Llanas señaló que continuarán las labores de enfriamiento y revisión para descartar cualquier riesgo de reactivación del fuego.