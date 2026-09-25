Controlan incendio en predio sobre blvd. Revolución y Vasconcelos

Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, informó que en las labores participaron las siete estaciones municipales de Bomberos

La oportuna intervención de los cuerpos de emergencia permitió controlar el incendio registrado la mañana de este jueves en un predio comercial ubicado en el cruce del bulevar Revolución y la calzada Vasconcelos, en Torreón, sin personas lesionadas ni afectaciones a inmuebles aledaños.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, informó que en las labores participaron las siete estaciones municipales de Bomberos, además de unidades de Parques y Jardines, Obras Públicas, Protección Civil del Estado y brigadas de apoyo de empresas como Chilchota y Peñoles.

El funcionario destacó que, debido al trabajo coordinado, no fue necesario evacuar a la población y el fuego quedó contenido dentro del predio.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el incendio habría iniciado en un área cercana al sistema de carga eléctrica y se propagó rápidamente debido a la presencia de diversos materiales inflamables almacenados en el lugar.

Juárez Llanas señaló que continuarán las labores de enfriamiento y revisión para descartar cualquier riesgo de reactivación del fuego.