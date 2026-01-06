Continuará UNTA de JLL gestión y apoyo social durante 2026

Previo a este encuentro, López Cepeda realizó una visita al Hospital General, donde llevó a cabo gestiones y brindó apoyo a familiares de integrantes de la UNTA

El dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), José Luis López Cepeda, acudió la mañana de este lunes 5 de enero al Palacio de Gobierno, donde sostuvo una reunión con el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, con el objetivo de dar seguimiento a diversos temas de interés para los agremiados de la organización.

¿Qué temas se abordaron en la reunión con el Gobierno estatal?

Durante el encuentro, se revisaron asuntos relacionados con la gestión social, así como necesidades prioritarias de los trabajadores del sector agrícola, como parte del diálogo institucional entre la UNTA y las autoridades estatales.

¿Qué actividades realizó el dirigente previo a la reunión?

Previo a este encuentro, López Cepeda realizó una visita al Hospital General, donde llevó a cabo gestiones y brindó apoyo a familiares de integrantes de la UNTA, reafirmando su acompañamiento en situaciones de salud que requieren atención y respaldo.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente de atención directa a la base trabajadora del sector agrícola, enfocado en el seguimiento puntual de casos y necesidades urgentes.

¿Cuáles son las prioridades de la UNTA para 2026?

El dirigente estatal destacó que durante 2026 la organización que ha encabezado por más de 20 años continuará fortaleciendo su labor de gestión social y acompañamiento en favor de quienes más lo necesitan, manteniendo como prioridad la defensa de los derechos y el bienestar de los trabajadores agrícolas.