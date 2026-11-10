Continúan servicios del INE en Monclova, Castaños y Sabinas

Erika Balderas López informó que el módulo fijo de Monclova y las unidades móviles de Castaños y Sabinas atienden citas y trámites de credencial

Los tres módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) correspondientes al Distrito 03, con cabecera en Monclova, mantienen sus actividades de manera ordinaria, pese a las suspensiones registradas en otros puntos del país.

Erika Balderas López, vocal ejecutiva de la Junta Distrital 03, informó que tanto el módulo fijo de Monclova como las dos unidades móviles instaladas en Castaños y Sabinas continúan atendiendo a la población, sin afectaciones en sus servicios.

Atención sin interrupciones

La funcionaria explicó que existe comunicación permanente con los responsables de cada módulo, quienes reportan desde temprana hora la instalación de los equipos y la afluencia de ciudadanos.

Indicó que, hasta el momento, los trabajadores mantienen la disposición de continuar con sus actividades y no han manifestado intención de suspender el servicio durante la jornada.

Trámites de credencial

Los módulos reciben a personas que acuden mediante cita o directamente para solicitar su credencial para votar, actualizar sus datos, realizar reposiciones o tramitar reimpresiones.

El módulo fijo de Monclova opera de 8:00 a 15:00 horas, mientras que las unidades móviles mantienen sus horarios habituales de atención en Castaños y Sabinas.

Balderas López señaló que cualquier modificación en la operatividad sería comunicada oportunamente a la ciudadanía.