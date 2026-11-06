Continúan retirando cableado en desuso en Saltillo

Las labores se realizan por indicaciones del alcalde Javier Díaz González, en coordinación con distintas compañías del sector

El Gobierno Municipal de Saltillo continúa con los trabajos para retirar cableado de telecomunicaciones que ya no está en funcionamiento en las calles del Centro Histórico, con el propósito de mejorar la imagen urbana y mantener espacios públicos ordenados.

Las labores se realizan por indicaciones del alcalde Javier Díaz González, en coordinación con distintas compañías del sector.

En esta ocasión, las cuadrillas intervinieron la calle Carlos Salazar, entre Luis Gutiérrez y Miguel Ramos Arizpe, como parte de un programa que ya contempla trabajos en vialidades como Aldama, Hidalgo, Pérez Treviño, Obregón y Xicoténcatl, entre otras.

Por otra parte, brigadas municipales realizan durante las noches labores de mantenimiento en puentes vehiculares y pasos a desnivel del periférico Luis Echeverría Álvarez, particularmente en los cruces con Emilio Arizpe de la Maza y en las inmediaciones de las colonias Valle Dorado, Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, con el objetivo de reducir riesgos y evitar afectaciones al tránsito.