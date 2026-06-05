Continúan personas sin hogar durmiendo en arroyos y canales

Durante recorridos en sectores de Ramos Arizpe se detectó la presencia de personas sin hogar bajo puentes, dentro de canales y en áreas cercanas a arroyos

Mientras el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe emitió una alerta preventiva por el pronóstico de lluvias para las próximas horas, personas en situación de calle continúan utilizando canales pluviales, lechos de arroyo y zonas de escurrimiento como refugio temporal, pese al riesgo que representan estos espacios durante las precipitaciones.

A través de redes sociales, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino llamó este jueves a la población a evitar cruzar arroyos, vados y zonas inundadas, conducir con precaución y mantenerse informada ante las condiciones meteorológicas previstas para la región. Sin embargo, en distintos puntos de la ciudad aún es posible observar a personas que permanecen e incluso duermen dentro de cauces pluviales.

Durante recorridos realizados en diversos sectores del municipio se detectó la presencia de personas sin hogar bajo puentes, dentro de canales y en áreas cercanas a arroyos urbanos.

En algunos casos han acondicionado pequeños refugios improvisados con plásticos, telas, cartón y muebles abandonados para pasar la noche.

La situación preocupa debido a que estos espacios pueden convertirse en zonas de alto riesgo cuando se registran lluvias intensas, ya que las corrientes de agua pueden aumentar de manera repentina y arrastrar personas, objetos o estructuras improvisadas.

La problemática ocurre en medio de una serie de acciones preventivas emprendidas por las autoridades municipales.

En días recientes, Protección Civil exhortó a la población a prepararse ante una mayor probabilidad de lluvias entre miércoles y viernes, mientras que otras dependencias reforzaron campañas para evitar que llantas, cacharros y basura terminen en arroyos y cauces naturales.

Además, el municipio ha insistido en la importancia de mantener libres los escurrimientos para reducir riesgos de inundación, especialmente en sectores donde históricamente se presentan acumulaciones de agua durante tormentas intensas.

Especialistas en protección civil advierten que uno de los principales peligros ocurre cuando las personas utilizan cauces aparentemente secos como refugio, ya que una lluvia registrada kilómetros arriba puede provocar una creciente repentina en cuestión de minutos.

Ante este panorama, autoridades mantienen el llamado para que las personas vulnerables busquen espacios seguros y eviten permanecer en canales pluviales o arroyos, particularmente durante los próximos días, cuando se prevén precipitaciones en la región sureste de Coahuila.

La advertencia cobra relevancia porque la temporada de lluvias apenas comienza y los pronósticos apuntan a que Coahuila podría registrar precipitaciones por encima de lo habitual durante las próximas semanas.