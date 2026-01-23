Continúan entrega de escrituras en colonias y barrios de Coahuila

Este logro fue posible gracias a la labor constante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, encabezada por José Luis López Cepeda

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Contar con una escritura que avale la propiedad de la vivienda representa una garantía de certeza y tranquilidad para las familias, especialmente para quienes han habitado un predio durante años sin un documento legal.

Tal es el caso de habitantes de barrios del poniente de Saltillo, quienes la mañana del jueves 22 de enero recibieron sus escrituras, luego de una larga espera y múltiples gestiones para regularizar su situación patrimonial.

Este logro fue posible gracias a la labor constante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, encabezada por José Luis López Cepeda, organización que no ha quitado el dedo del renglón y que, poco a poco, ha logrado que cada vez más familias accedan a este beneficio que brinda seguridad jurídica sobre su patrimonio.

Aunque estas escrituras corresponden apenas a las primeras entregas del año, se espera que durante el resto de 2026 el número de beneficiarios incremente de manera significativa, permitiendo que más familias de colonias y barrios de Coahuila obtengan la certeza legal de su vivienda y mejoren su calidad de vida.