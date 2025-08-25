Continúan apoyos de útiles escolares a bajo costo en Arteaga

Autoridades del municipio de Arteaga anunciaron la próxima entrega de útiles, uniformes y artículos escolares para estudiantes de distintas comunidades

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, autoridades del municipio de Arteaga anunciaron la próxima entrega de útiles, uniformes y artículos escolares para estudiantes de distintas comunidades.

Gabriel Orzúa, responsable de los Programas de Mejora Coahuila en la localidad, indicó que todo está preparado para beneficiar tanto a familias de la cabecera municipal como de zonas rurales en la sierra.

Además de los apoyos educativos, se pondrá en marcha un programa para ofrecer tinacos y blocks a precios accesibles, con el objetivo de apoyar a las familias que requieren mejorar sus condiciones de vivienda. Los materiales se otorgarán con prioridad a personas en situación vulnerable, como parte de un plan integral de asistencia social.

Orzúa resaltó que estas acciones buscan aliviar los gastos familiares y fortalecer el desarrollo comunitario. Aseguró que el compromiso del municipio es acercar estos beneficios a todos los sectores de Arteaga, asegurando una distribución equitativa y sin distinción.