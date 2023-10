Continúan activos operativos por lluvias en Saltillo

Continúan activos los operativos preventivos para evitar alguna situación extraordinaria por las lluvias que se han presentado en la ciudad de Saltillo en las últimas horas según el pronóstico del tiempo, estas continuarán hasta el próximo domingo por la tarde noche acumulando gran agua y humedad en la ciudad de Saltillo, ya que las lluvias llegaron desde la madrugada del pasado viernes

Ante esto, el titular de Protección Civil de Saltillo, Alberto Neira dijo que los operativos continuarán realizándose en cada uno de los sectores de la ciudad y mantendrán la vigilancia para poder llegar o lograr el llamado saldo blanco.

Los accidentes aparatosos como choques por alcance o volcaduras no se han hecho esperar, incluso hasta un vehículo que cayó en un socavón, así como algunos vehículos dañados por caer en hundimientos que no se pueden ver debido al agua, la recomendación que dan las autoridades es no arriesgarse, no pasar por donde hay paso de agua o bien si no hay necesidad de estar en las calles mejor resguardarse en casa.

