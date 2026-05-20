Continúa trámite de cartilla militar en Ramos Arizpe 

Autoridades exhortaron a los interesados a presentar la documentación completa para agilizar el trámite y evitar contratiempos durante el registro

El gobierno municipal de Ramos Arizpe mantiene abierto el trámite para la expedición de la cartilla militar dirigida a jóvenes de la Clase 2008 y personas remisas, proceso que permanecerá disponible hasta el próximo 15 de octubre.

Las autoridades municipales informaron que la recepción de documentos se realiza de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en las oficinas del Departamento de Educación ubicadas dentro de la Presidencia Municipal.

Entre los requisitos solicitados se encuentran acta de nacimiento reciente, CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial, constancia de estudios y fotografías tamaño cartilla.

De acuerdo con el municipio, los jóvenes de Ramos Arizpe únicamente deberán acudir al 69 Batallón de Infantería para el proceso posterior de liberación del documento militar.

Autoridades exhortaron a los interesados a presentar la documentación completa para agilizar el trámite y evitar contratiempos durante el registro.

Para orientación adicional, el municipio puso a disposición el Departamento de Educación, encabezado por Zoa Espinosa Gutiérrez, además de la línea telefónica 844-180-1000 extensión 1076.