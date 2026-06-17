Continúa saldo blanco en Saltillo a pesar de las fuertes lluvias

El alcalde Javier Díaz González informó que las autoridades permanecen atentas a las condiciones climáticas y mantienen recorridos constantes

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A pesar de las lluvias registradas en los últimos días, Saltillo mantiene saldo blanco gracias al trabajo preventivo y de vigilancia que realizan las distintas dependencias municipales.

El alcalde Javier Díaz González informó que las autoridades permanecen atentas a las condiciones climáticas y mantienen recorridos constantes en diferentes sectores de la ciudad para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

El edil destacó que, aunque hasta el momento no se han registrado incidentes de gravedad relacionados con las precipitaciones, no es momento de relajar las medidas de prevención.

Señaló que los pronósticos indican la posibilidad de más lluvias durante los próximos días e incluso para el fin de semana, por lo que continuarán los operativos de monitoreo en arroyos, vialidades y zonas consideradas de riesgo.

Javier Díaz González también hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en las acciones preventivas, evitando tirar basura, escombro y otros desechos que puedan obstruir el flujo del agua en arroyos y alcantarillas.

Indicó que la participación de la población es fundamental para reducir riesgos y permitir que las lluvias generen beneficios para la ciudad, en lugar de provocar afectaciones o inundaciones.