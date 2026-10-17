Continúa Javier Díaz con el trabajo en cada colonia de Saltillo

El presidente municipal expresó su satisfacción por la respuesta obtenida durante esta celebración, que contribuye a fortalecer el turismo

Aunque el Festival Rodeo Saltillo ha dejado resultados positivos y una importante derrama económica para la capital coahuilense, el alcalde Javier Díaz González aseguró que su administración mantiene el ritmo de trabajo en las colonias, con obras y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses.

El presidente municipal expresó su satisfacción por la respuesta obtenida durante esta celebración, que contribuye a fortalecer el turismo y la actividad comercial de la ciudad.

Sin embargo, destacó que, más allá de los grandes eventos, la prioridad sigue siendo atender las necesidades de cada sector de Saltillo y continuar avanzando en los compromisos establecidos con la ciudadanía.

Javier Díaz señaló que todavía queda mucho por hacer durante las próximas semanas, especialmente ante la cercanía de su informe de gobierno, en el que dará a conocer los resultados alcanzados al cierre del segundo año de su administración.

Reiteró que el trabajo en territorio continuará, manteniendo la atención en las colonias y el desarrollo de obras para beneficio de los saltillenses.