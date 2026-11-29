Las cuadrillas municipales mantienen las labores para que los espacios públicos y principales vialidades luzcan decorados en esta temporada

Los trabajos para colocar los adornos e iluminación navideña continúan en distintos sectores de Saltillo, como parte de los preparativos para ambientar la ciudad durante las próximas fiestas decembrinas.

Iván Soberón, director de Servicios Primarios, informó que las cuadrillas municipales mantienen las labores para que los espacios públicos y principales vialidades luzcan decorados en esta temporada.

Adelantó que habrá una sorpresa especial en uno de los accesos más importantes de la ciudad, específicamente en el punto donde concluye el bulevar Venustiano Carranza y comienza la zona Centro, donde se prepara una instalación luminosa que buscará llamar la atención de quienes ingresen a Saltillo.

Sobre el cuidado de estos adornos, el funcionario señaló que hasta el momento no se han presentado problemas relacionados con personas que intenten dañar o sustraer las estructuras navideñas, por lo que confió en que la ciudadanía contribuya a conservarlas en buenas condiciones para el disfrute de las familias.