Continúa huelga y sin avance conflicto laboral en Monte de Piedad

A casi cuatro meses de haber estallado la huelga nacional en el Nacional Monte de Piedad, las 315 sucursales permanecen cerradas y alrededor de mil 900 trabajadores sindicalizados continúan en paro indefinido.

Así lo informó Víctor González, delegado en Monclova del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, quien señaló que el conflicto laboral sigue sin avances concretos.

El dirigente sindical explicó que, pese a diversas mesas de diálogo sostenidas en instancias de conciliación laboral, hasta el momento no se ha logrado un acuerdo satisfactorio entre el sindicato y la administración.

Indicó que tanto el patronato como la dirección general del Nacional Monte de Piedad mantienen su postura, sin corregir las violaciones al contrato colectivo de trabajo denunciadas por los empleados.

Víctor González detalló que actualmente se preparan nuevas reuniones ante la autoridad laboral, en las que se analizará una propuesta presentada por la Secretaría del Trabajo.

Precisó que dicho planteamiento busca generar un acuerdo equilibrado, que no perjudique a los trabajadores sindicalizados, pero que tampoco afecte a la institución de asistencia privada.

Sin embargo, advirtió que si no se garantiza el respeto pleno al contrato colectivo de trabajo, la huelga continuará de manera indefinida en todo el país.

“Mientras no tengamos un buen acuerdo y un compromiso real de respeto a nuestros derechos laborales, vamos a seguir firmes en esta lucha”, afirmó el delegado sindical en Monclova.

El representante del SNETNMP subrayó que el conflicto laboral no es local, sino de carácter nacional, ya que ninguna de las 315 sucursales ha reanudado operaciones.

En el caso de Monclova, la sucursal permanece cerrada desde el inicio del movimiento, sumándose a la paralización total del sistema de empeño en México.

González destacó que uno de los temas que más preocupa durante la huelga es la situación de los clientes que mantienen prendas empeñadas en las bóvedas.

Aseguró que las prendas se encuentran resguardadas con seguridad y que las fechas de vencimiento han sido recorridas conforme a los procedimientos internos.

No obstante, reconoció que los intereses continúan generándose, situación que también ha sido motivo de reclamo por parte del sindicato.

Explicó que los trabajadores han solicitado mecanismos de protección para los clientes, a fin de evitar cobros excesivos mientras persista el conflicto laboral.

“El apoyo y la comprensión de los clientes han sido fundamentales durante este proceso”, expresó el delegado sindical.

Huelga en Monte de Piedad continúa sin acuerdo

Víctor González reiteró que el sindicato mantiene comunicación constante con la base trabajadora para informar sobre los avances y las posibles rutas de solución.

Señaló que el sindicato analiza cuidadosamente cada propuesta presentada en conciliación, priorizando la defensa de los derechos laborales adquiridos.

Añadió que la huelga del Monte de Piedad es una medida extrema, pero necesaria ante la falta de cumplimiento al contrato colectivo.

Recordó que los trabajadores no buscan afectar a la ciudadanía, sino garantizar condiciones laborales justas y el respeto a los acuerdos establecidos.

Finalmente, el delegado del SNETNMP en Monclova agradeció la solidaridad mostrada por los usuarios y reiteró que el sindicato seguirá informando oportunamente.

La huelga nacional del Nacional Monte de Piedad se mantiene activa, a la espera de un acuerdo que permita la reapertura de sucursales y el retorno a labores.