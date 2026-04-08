Contenedores en Ramos Arizpe enfrentan vandalismo y saturación

Tras la instalación de nuevos contenedores de basura en el municipio, estos ya enfrentan nuevos retos como la saturación, el mal uso y actos de vandalismo

La instalación de contenedores de basura en Ramos Arizpe comienza a modificar los hábitos de disposición de residuos en el municipio, aunque el programa ya enfrenta nuevos retos como la saturación, el mal uso y actos de vandalismo.

De acuerdo con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el sistema ha tenido una alta respuesta ciudadana, al registrar llenados constantes que han obligado a aumentar la frecuencia de recolección, pasando de un esquema previsto cada tres días a prácticamente un día sí y uno no.

Actualmente operan seis contenedores con capacidad de hasta tres toneladas cada uno, pero la administración municipal ya proyecta ampliar la red a por lo menos 10 más, ante la demanda detectada en distintos puntos de la ciudad y comunidades rurales.

El edil explicó que estos espacios han funcionado como alternativa para familias con viviendas pequeñas donde no es posible almacenar basura, lo que ha contribuido a reducir los tiraderos clandestinos en calles y carreteras.

Sin embargo, el programa también ha evidenciado conductas que complican su operación.

El director de Servicios Municipales, César Flores, señaló que algunos contenedores han sido incendiados de manera intencional, lo que daña la infraestructura y afecta directamente a la comunidad.

Además, se ha detectado el depósito de residuos inadecuados como desechos biológicos, materiales de construcción en exceso o restos de alimentos en descomposición, lo que genera problemas sanitarios y limita la eficiencia del sistema.

A pesar de ello, las autoridades consideran que el programa ha sido exitoso al contener grandes volúmenes de basura en puntos donde anteriormente se dispersaba en la vía pública.

Como parte de la estrategia para reforzar el orden, el municipio mantiene un esquema de sanciones contra quienes sean sorprendidos tirando basura fuera de los espacios autorizados, además de ofrecer recompensas de hasta 5 mil pesos a ciudadanos que aporten evidencia clara para identificar a infractores.

El modelo también contempla la rotación de contenedores: unidades especiales retiran los depósitos llenos y colocan otros vacíos en cuestión de minutos, lo que permite mantener el servicio activo en zonas de alta demanda.

Las autoridades advirtieron que el éxito del programa dependerá no solo de la ampliación de infraestructura, sino del uso adecuado por parte de la población, en un contexto donde la generación de residuos sigue en aumento durante periodos de alta movilidad.