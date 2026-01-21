Contarán municipios de Coahuila con policías antimotines

El fiscal Federico Fernández Montañez dijo que la intención es la de proteger a los elementos durante su intervención en riñas o peleas multitudinarias

Tu navegador no soporta el elemento de video.

A partir de este año, los municipios del estado contarán con un agrupamiento antimotines, dentro de la reestructura de las corporaciones que ha puesto en marcha el Gobierno de Manolo Jiménez, según lo dio a conocer el fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez.

Dijo que la intención de crear estos grupos antimotines, es la de proteger a los elementos durante su intervención en riñas o peleas multitudinarias, donde actualmente actúan sin la protección adecuada.

“Los policías no pueden llegar y que la primera defensa sea su cuerpo. Tienen que llegar equipados para protección de ellos, para protección de la gente y los mismos vecinos, y para la misma protección de quienes estén participando en la riña”.

Ello implicará que cada municipio tenga un agrupamiento táctico antimotines, equipados con el equipo especializado y con cámaras de video para guardar evidencia de las acciones que emprendan.

Dijo que durante el gobierno de Manolo Jiménez como alcalde de Saltillo, se presentó un agrupamiento antimotines con 30 elementos, pero ahora se pretende que cada municipio cuente con un grupo especializado en ese renglón.

“Cada una de las policías municipales va a tener un agrupamiento táctico antimotines, y los policías nos dicen: ‘necesitamos llegar protegidos’”.

El titular de la FGE dijo que posteriormente se darán los detalles de cada agrupamiento de nueva creación, pero adelantó que es una estrategia en la que el estado “no lo va a hacer solo”, deslizando la posibilidad de que intervengan fuerzas federales en su creación.