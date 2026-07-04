Consume incendio oficina de ventas abandonada en Ramos Arizpe

La estructura pertenecía al desarrollo habitacional Santa María y llevaba varios años sin ser utilizada, por lo que estaba desocupada al momento del siniestro

Un incendio consumió una antigua oficina de ventas abandonada ubicada en un parque contiguo a la planta John Deere, en Ramos Arizpe, lo que provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la estructura pertenecía al antiguo desarrollo habitacional Santa María y llevaba varios años sin ser utilizada, por lo que permanecía desocupada al momento del siniestro.

Vecinos del sector señalaron que el inmueble había sido abandonado desde hacía tiempo y era conocido por haber funcionado como oficina de ventas del fraccionamiento.

Tras recibir el reporte, bomberos acudieron al sitio para combatir el fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia otras áreas cercanas.

Después de varios minutos de labores, el incendio fue controlado y liquidado en su totalidad, sin que se reportaran personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron el siniestro, por lo que se realizará la inspección correspondiente para establecer cómo inició el fuego.