Consternación por fallecimiento de Abel Ayala Flores

El fallecimiento de Abel Ayala Flores, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC), generó profunda consternación entre productores de la entidad y del país, quienes reconocieron su liderazgo y compromiso con el gremio.

Ayala Flores también formaba parte del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), donde destacó por su trabajo en defensa de los intereses del sector pecuario a nivel nacional.

Francisco Martínez, presidente de la Unión Ganadera de Saltillo, señaló en entrevista que el dirigente fue un ejemplo de lucha y perseverancia ante las diversas problemáticas que ha enfrentado el sector, entre ellas las complicaciones derivadas del gusano barrenador.

Productores ganaderos resaltaron su firmeza para gestionar apoyos y estrategias que permitieran hacer frente a los retos sanitarios y económicos que impactan a la actividad, subrayando que su legado permanecerá en la organización y en la unidad del gremio