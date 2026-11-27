El agente del Ministerio Público Federal con sede en Coahuila consignó a cuatro personas que fueron detenidas en posesión de droga y armas, informó la Procuraduría General de la República (PGR)

La dependencia precisó en un comunicado que los presuntos responsables están acusados de los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, portación de arma de fuego y de una granada de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Estas personas, tres hombres y una mujer, fueron aseguradas en la carretera a Mieleras, municipio de Torreón, por personal del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de la Comisión Estatal de Seguridad, cuando circulaban a bordo de una camioneta Dodge. Al revisar la unidad los agentes localizaron 500 bolsas de hule transparente con hierba verde y seca con las características propias de la mariguana, una granada de fragmentación y un arma de fuego tipo fusil calibre .223 con un cargador abastecido con 29 cartuchos útiles. De acuerdo con las investigaciones, a los presuntos responsables también se les decomisaron un arma de fuego calibre .380 con cargador y dos cartuchos útiles, así como un arma tipo escuadra calibre .22 con cargador y cinco cartuchos útiles. Los detenidos fueron consignados al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 ubicado en Tepic, Nayarit, donde quedaron a disposición de un Juez Federal que determinará su situación jurídica.