La dependencia precisó en un comunicado que los presuntos responsables están acusados de los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, portación de arma de fuego y de una granada de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Estas personas, tres hombres y una mujer, fueron aseguradas en la carretera a Mieleras, municipio de Torreón, por personal del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de la Comisión Estatal de Seguridad, cuando circulaban a bordo de una camioneta Dodge. Al revisar la unidad los agentes localizaron 500 bolsas de hule transparente con hierba verde y seca con las características propias de la mariguana, una granada de fragmentación y un arma de fuego tipo fusil calibre .223 con un cargador abastecido con 29 cartuchos útiles. De acuerdo con las investigaciones, a los presuntos responsables también se les decomisaron un arma de fuego calibre .380 con cargador y dos cartuchos útiles, así como un arma tipo escuadra calibre .22 con cargador y cinco cartuchos útiles. Los detenidos fueron consignados al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 ubicado en Tepic, Nayarit, donde quedaron a disposición de un Juez Federal que determinará su situación jurídica.
Coahuila
Consignan a 4 detenidos con armas y droga en Coahuila
El agente del Ministerio Público Federal con sede en Coahuila consignó a cuatro personas que fueron detenidas en posesión de droga y armas, informó la Procuraduría General de la República (PGR)