Considera Manolo que el pase turístico de NL no tenía sentido

En entrevista con medios de comunicación, Jiménez Salinas señaló que desconocía cuál era exactamente el objetivo que se buscaba alcanzar con el pase

Tras la cancelación del Pase Turístico para vehículos con placas foráneas en Nuevo León, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, consideró que esta propuesta no tenía sentido y que, lejos de facilitar la movilidad, podría haber generado complicaciones para quienes diariamente se trasladan entre ambas entidades.

En entrevista con medios de comunicación, Jiménez Salinas señaló que desconocía cuál era exactamente el objetivo que se buscaba alcanzar con el pase.

Además, destacó que existen otras alternativas para mantener un control de acceso y fortalecer la seguridad, como los arcos de seguridad y las cámaras de videovigilancia instaladas en los principales accesos carreteros de Coahuila.

El mandatario estatal señaló que diariamente existe un importante flujo de personas entre Coahuila y Nuevo León por motivos laborales, educativos, comerciales y familiares, por lo que consideró importante evitar medidas que pudieran complicar este tránsito.

Jiménez Salinas dijo esperar que la cancelación sea definitiva y que no se busque retomar posteriormente una medida similar.

Cabe recordar que empresarios de Coparmex y otras cámaras de Coahuila habían expresado su inconformidad con la propuesta, por lo que consideró que, finalmente, por alguna razón se decidió dar marcha atrás a su implementación.