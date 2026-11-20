Ubicado en calle Hidalgo 167 en Saltillo, el recinto reúne piezas de Madero, Porfirio Díaz y Venustiano Carranza con entrada de martes a domingo.

A unas cuadras de la Catedral de Santiago, sobre la calle Hidalgo número 167, en el Centro Histórico de Saltillo, se encuentra el Museo de la Revolución Mexicana, un recinto inaugurado el 25 de octubre de 2010, con motivo del centenario de este movimiento armado.

En sus salas, los visitantes pueden conocer los acontecimientos que marcaron la transformación política y social de México, con especial atención a la participación de Coahuila y sus personajes históricos. Su exposición permanente está organizada en seis áreas temáticas que recorren desde los antecedentes revolucionarios hasta la promulgación de la Constitución de 1917 y el México posterior a la lucha armada.

Colecciones, aeroplano y el Plan de Guadalupe

Entre las piezas más representativas destacan una réplica del aeroplano Blériot XI que pilotó Francisco I. Madero, documentos, fotografías, periódicos, armas, vestimenta de época y objetos personales de personajes como Madero y Porfirio Díaz.

También cuenta con un espacio dedicado al Plan de Guadalupe, documento firmado por Venustiano Carranza el 26 de marzo de 1913 en la hacienda de Guadalupe, en Ramos Arizpe, Coahuila, mediante el cual desconoció al gobierno de Victoriano Huerta y llamó a restablecer el orden constitucional.

Coahuila en la historia nacional y visitas familiares

La importancia de este museo también radica en recordar por qué Coahuila es considerado una cuna de la Revolución Mexicana, pues de esta tierra surgieron figuras fundamentales como Francisco I. Madero, quien impulsó el movimiento democrático contra el régimen porfirista, y Venustiano Carranza, líder del constitucionalismo y promotor de la Constitución de 1917.

Por ello, este recinto representa una oportunidad para conocer el papel que tuvo el Estado en uno de los capítulos más importantes de la historia nacional. Actualmente ofrece entrada gratuita de martes a domingo, en horario de 10:00 a 18:00 horas, lo que lo convierte en un espacio recomendable para recorrer en familia y acercar a las niñas y niños a la historia de su tierra dentro de la Revolución Mexicana.