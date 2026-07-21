Consejo revisa proyectos para ordenar crecimiento de Ramos Arizpe

Los proyectos fueron analizados con el objetivo de garantizar que la expansión de la infraestructura y la actividad económica se realice de manera ordenada

El crecimiento industrial y urbano de Ramos Arizpe volvió a la mesa de análisis con la revisión de nuevos proyectos de ampliación, regularización y cambios de uso de suelo, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.

Consejo analiza proyectos bajo criterios técnicos

En la reunión participaron autoridades municipales, representantes del sector empresarial, especialistas, integrantes del Cabildo y miembros de la sociedad civil, quienes evaluaron las solicitudes presentadas por emprendedores y desarrolladores bajo criterios técnicos y conforme a la normatividad vigente.

Los proyectos fueron analizados con el objetivo de garantizar que la expansión de la infraestructura y la actividad económica se realice de manera ordenada, privilegiando la planeación urbana y el desarrollo sostenible del municipio.

Buscan brindar certidumbre a ciudadanos e inversionistas

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el trabajo del Consejo permite brindar mayor certidumbre tanto a la ciudadanía como a quienes deciden invertir en Ramos Arizpe, uno de los municipios con mayor dinamismo económico del estado.

“Ramos Arizpe vive un gran momento de desarrollo y crecimiento. Nuestra responsabilidad es que ese progreso se dé con orden, visión de futuro y siempre privilegiando el bienestar de las familias y el desarrollo sostenible de nuestra ciudad”, expresó.

El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano es el órgano encargado de emitir opiniones técnicas sobre proyectos relacionados con el desarrollo territorial del municipio, buscando que el crecimiento habitacional, comercial e industrial se mantenga alineado con la planeación urbana y las necesidades futuras de la ciudad.