Consejo decidirá si mantiene terna para elegir rector de la Narro

El rector Alberto Flores aclaró que la elección no fue cancelada, sino detenida temporalmente por solicitudes de información sobre la selección de candidatos

La continuidad de los tres candidatos a la Rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) quedará en manos del Consejo Universitario, que este jueves analizará los cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado para integrar la terna y decidirá si se reanudan las campañas electorales.

El rector Alberto Flores Olivas aclaró que la elección no fue cancelada y que la suspensión responde a una solicitud de consejeros e integrantes de la comunidad universitaria para conocer con mayor detalle los criterios aplicados por el Consejo Directivo al seleccionar a los aspirantes.

“Este proceso se detuvo solo, digamos, muy temporalmente, porque consejeros universitarios y un buen número de integrantes de la comunidad universitaria pidieron más información”, explicó.

El funcionario universitario señaló que la documentación requerida ya fue entregada a los consejeros, por lo que durante la sesión de este jueves se espera resolver las dudas y establecer si el procedimiento puede continuar conforme al calendario original.

La controversia surgió después de que el Consejo Directivo presentara una terna integrada por Rosalinda Mendoza, José Antonio Fuentes y Guillermo Galván, cuya selección generó inconformidad entre integrantes de la comunidad académica.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de mantener a los mismos candidatos, Flores Olivas evitó anticipar una resolución y respondió: “No sé, hoy el Consejo tiene la decisión”.

Explicó que el Consejo Directivo es el organismo encargado de proponer a los aspirantes, mientras que el Consejo Universitario, constituido como Colegio Electoral, tiene la facultad de revisar y resolver sobre la continuidad del proceso.

Campañas permanecen suspendidas

El rector confirmó que las actividades de proselitismo deben permanecer detenidas hasta que exista una determinación del Consejo Universitario.

“Hoy, si se decide ya que continúe, continúa la campaña”, indicó.

Pese a la interrupción, consideró que todavía existe tiempo suficiente para mantener la elección en la fecha originalmente establecida, el próximo 27 de octubre, sin necesidad de modificar el calendario.

“Yo creo que estamos totalmente en tiempo para que la elección sea en la fecha programada, que es el 27 de octubre”, sostuvo.

Elección sindical es independiente

Flores Olivas también aclaró que la renovación de la Rectoría no tiene relación con los procesos electorales internos de los sindicatos universitarios, particularmente el que desarrolla el sindicato administrativo para elegir a sus representantes.

Precisó que los trabajadores sindicalizados pueden expresar opiniones como integrantes de la comunidad universitaria, pero sus elecciones se desarrollan mediante procedimientos distintos.

La resolución que adopte el Consejo Universitario determinará si los tres aspirantes retoman sus actividades de campaña o si se requieren nuevas decisiones sobre la integración de la terna antes de la votación.