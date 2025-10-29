Conmemoran XV Aniversario del Museo de Presidentes Coahuilenses

En sesión, los diputados entregaron un reconocimiento a las y los invitados especiales por parte del Museo de los Presidentes Coahuilenses

El Congreso de Coahuila conmemoro el XV Aniversario del Museo de los Presidentes Coahuilenses, este recinto cultural que honra la memoria de cinco coahuilenses que han alcanzado la más alta responsabilidad política de la Nación; Melchor Múzquiz, Francisco I. Madero, Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza así como Venustiano Carranza. En presencia del presidente del patronato del Museo, Raúl López Gutiérrez, colaboradores del museo e integrantes de su patronato conformado por historiadores, familiares y descendientes de los expresidentes, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, diputada Luz Elena Morales Núñez dio lectura a un pronunciamiento a nombre de la Sexagésima Tercera Legislatura quien expresó. “Nos sentimos muy contentos de reconocer y celebrar el aniversario de una institución histórica y cultural que a lo largo de quince años ha resguardado y difundido el valor y patriotismo de los hombres y mujeres que han participado en los momentos más trascendentales de nuestra historia nacional” Mencionó que si bien, el museo es un orgullo para todos, su patronato es el motor ciudadano que lo hace posible, una institución donde sociedad y gobierno colaboran de manera ejemplar por el bien común. Así mismo, en sesión los diputados entregaron un reconocimiento a las y los invitados especiales por parte del Museo de los Presidentes Coahuilenses.