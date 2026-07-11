Congreso pide fortalecer a MiPyMEs con inteligencia artificial

La realidad muestra que una parte importante de las MiPyMEs mexicanas enfrenta diversas barreras para incorporarse a la transformación tecnológica

En sesión de la Diputación Permanente, el diputado Guillermo Ruiz Guerra exhortó a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; a que en coordinación con las entidades federativas, impulsen programas de capacitación, transformación digital y adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA) dirigidas a micro, pequeñas y medianas empresas.

Plantean fortalecer la competitividad de las MiPyMEs

Lo anterior con especial atención en las empresas ubicadas en regiones fronterizas e industriales a fin de fortalecer su productividad, innovación y competitividad.

De acuerdo con Ruiz Guerra, la realidad muestra que una parte importante de las MiPyMEs mexicanas enfrenta diversas barreras para incorporarse a la transformación tecnológica.

Advierten rezagos en transformación tecnológica

El diputado señaló que las MiPyMEs representan prácticamente la totalidad de las unidades económicas del país y generan más de la mitad del empleo nacional; sin embargo, apenas una de cada cuatro utiliza herramientas informáticas e internet en sus actividades productivas, y solo una proporción reducida ha iniciado procesos formales de transformación digital.

Estas cifras evidencian que, pese a su enorme potencial, persisten grandes rezagos que limitan su capacidad para competir en mercados cada vez más exigentes, expuso el diputado.