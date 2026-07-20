Congreso Nacional de Padres reunirá a 15 estados en Saltillo

El encuentro reunirá a unos 400 padres para fortalecer la educación integral y el papel de las familias en la formación de niñas, niños y adolescentes.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) celebrará el próximo 8 de agosto su Congreso Nacional en la ciudad de Saltillo, Coahuila, encuentro que reunirá a representantes de aproximadamente 15 estados del país, con el propósito de fortalecer la participación de las familias en el proceso educativo y compartir herramientas que contribuyan a la formación integral de niñas, niños y adolescentes.

Durante una rueda de prensa realizada este sábado, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Coahuila, Francisco Javier Mancillas González, informó que el congreso se desarrollará en el marco de la conmemoración del 108 aniversario de la organización y tendrá como tema principal “Familia protagonista en México”.

Explicó que, a través de este encuentro, se busca destacar la importancia de la participación de los padres de familia en la educación y el desarrollo de sus hijos, así como promover una mayor colaboración entre las familias, las instituciones educativas y la sociedad.



Mancillas González señaló que el congreso contará con la participación de conferencistas y especialistas en temas relacionados con la educación, la formación de padres de familia y las necesidades de las nuevas generaciones.

“Este congreso tiene el objetivo de fortalecer el rol de los padres de familia como protagonistas activos en la construcción de una educación integral, equitativa y centrada en el desarrollo humano, frente a la crisis educativa que estamos enfrentando”, puntualizó.



Detalló que el programa estará integrado por tres elementos principales: una conferencia nacional, un panel de análisis y una serie de talleres dirigidos a padres de familia. Entre los temas que se abordarán se encuentran los modelos globales para una educación integral, así como herramientas y estrategias que permitan a las familias involucrarse de manera más activa en la formación de sus hijos.



El presidente de la UNPF en Coahuila destacó que la organización espera contar con la participación de alrededor de 400 padres de familia provenientes de 15 estados de la República Mexicana, quienes tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias y conocer propuestas encaminadas a fortalecer el papel de la familia en el ámbito educativo.



Durante la rueda de prensa también estuvieron presentes algunos de los integrantes involucrados en la organización y desarrollo de este Congreso Nacional, quienes destacaron la importancia de generar espacios de diálogo y capacitación para las familias.