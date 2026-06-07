Congreso elegirá relevo en alcaldía de Torreón

Tras el fallecimiento de Román Cepeda, el Congreso evaluará una terna para elegir a quien ocupará la presidencia municipal hasta el 31 de diciembre de 2027

Luego de que este viernes se reportara el fallecimiento del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González debido a complicaciones de una neumonía provocada por una enfermedad de larga data, el Congreso evaluará una terna para elegir a quien ocupará la presidencia municipal hasta el 31 de diciembre de 2027.

El Código Municipal de Torreón establece que ante la ausencia por más de 15 días o de manera definitiva del alcalde por enfermedad, fallecimiento o cualquier otra causa de fuerza mayor, el Cabildo asumirá la administración, empezando por el funcionario de mayor rango, que en este caso es Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor, quien de manera interina se hará cargo del ayuntamiento.

Al haber transcurrido más de 18 meses luego de que Cepeda González asumiera la presidencia, la ley establece que no se convoque a nuevas elecciones, sino que el partido del cual emanó (PRI), envíe una terna para que el Congreso elija al sucesor del alcalde por el resto de la administración.

Dentro de los candidatos a ocupar la alcaldía de Torreón se encuentran el actual Secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, quien ya fue alcalde de ese municipio; el Senador Miguel Ángel Riquelme Solís, que también ya fue presidente municipal de Torreón antes de se Gobernador, y el presidente del Poder Judicial, Miguel Felipe Mery Ayup.