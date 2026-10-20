Congreso de Coahuila promueve igualdad en labores de cuidado

En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo se destacó la importancia de promover una comprensión integral de la corresponsabilidad social

La actividad busca sensibilizar al personal sobre la distribución desigual del trabajo no remunerado y promover la corresponsabilidad social y de género.

El Congreso del Estado de Coahuila llevó a cabo la plática “Derecho humano al cuidado: una condición para la igualdad”, dirigida a las y los colaboradores del Poder Legislativo, como parte del “Programa de capacitación y actualización en materia de derechos humanos, género, transversalización y no discriminación 2026”.

Sensibilizan sobre la distribución desigual del trabajo de cuidados

La actividad estuvo a cargo de la Unidad de Género del Congreso, con el objetivo de sensibilizar al personal sobre la distribución desigual del trabajo no remunerado de cuidados, así como sobre las dimensiones, alcances y obligaciones que comprende el derecho humano al cuidado.

En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el próximo 29 de octubre, se destacó la importancia de promover una comprensión integral de la corresponsabilidad social y de género en las labores de cuidado.

Promueven una cultura institucional de igualdad

Durante la capacitación también se visibilizaron las cargas que históricamente han recaído en las personas cuidadoras, con el propósito de contribuir a una cultura institucional basada en la igualdad sustantiva, la no discriminación y el respeto de los derechos humanos.