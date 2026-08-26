Congreso de Coahuila lamenta muerte de policía en Candela

Las diputadas y diputados guardaron además un minuto de silencio en memoria del elemento de la Policía Estatal que perdió la vida durante el enfrentamiento

Diputadas y diputados del Congreso de Coahuila lamentaron los desafortunados hechos registrados al amanecer de este martes en el municipio de Candela, donde un elemento de la Policía Estatal perdió la vida durante un enfrentamiento con civiles armados que intentaban ingresar al estado por los límites de Coahuila y Nuevo León.

La presidenta del Congreso del Estado, Beatriz Fraustro Siller, reconoció la labor que diariamente realizan las diferentes fuerzas de seguridad en coordinación con el Gobierno de Coahuila, al destacar que gracias a este trabajo se ha logrado mantener la seguridad en la entidad, aun cuando existen hechos de riesgo como el ocurrido este martes, que dejó como saldo la muerte de un elemento policial en cumplimiento de su deber.

Congreso respaldará recursos para seguridad

Por su parte, la diputada Edna Dávalos señaló que, desde el ámbito legislativo, el Congreso continuará trabajando para garantizar los presupuestos necesarios en materia de seguridad, con el objetivo de mejorar y facilitar las labores de los elementos que diariamente exponen su vida para proteger a la población.

Explicó que se buscará seguir impulsando mayores recursos no solamente para fortalecer el equipamiento y las herramientas de trabajo de los policías, sino también para atender situaciones delicadas, como el apoyo a las familias que lamentablemente pierden a un ser querido durante el cumplimiento del deber.

Guardan minuto de silencio por policía fallecido

Durante la sesión de este martes, las diputadas y diputados guardaron además un minuto de silencio en memoria del elemento de la Policía Estatal que perdió la vida durante el enfrentamiento registrado en el municipio de Candela.