Congreso de Coahuila impulsa avances en bienestar animal

La diputada Luz Elena Morales Núñez anunció que el Congreso de Coahuila está en proceso de consolidar una legislación integral sobre el bienestar animal.

Esta iniciativa busca unificar en una sola ley el reconocimiento de los animales como seres sintientes, así como su cuidado y protección.

Morales Núñez destacó que este esfuerzo se realiza en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, en respuesta a la necesidad de una regulación más completa, especialmente ante la falta de una normativa federal que obligue a los estados a actualizarse tras la reforma constitucional a nivel nacional.

Además, la diputada subrayó que Coahuila ha avanzado significativamente en la armonización de su marco legal en materia de extorsión. Esto incluye no solo ajustes legislativos, sino también la creación de un sistema que incorpora unidades especializadas, protocolos y mecanismos de denuncia.

En relación con la reforma electoral, Morales Núñez expresó la preocupación del Congreso estatal por asegurar que cualquier cambio no debilite la democracia.

Se busca fortalecer las autoridades electorales, proteger la representación de las minorías y respetar el federalismo, garantizando que las decisiones tomadas a nivel nacional no menoscaben la autonomía de los estados ni la pluralidad política