Congreso de Coahuila exige a CFE mantenimiento a red por apagones

Esta situación obliga a los ciudadanos a realizar gastos constantes en reparaciones o sustituciones de aparatos, golpeando directamente sus bolsillos

El Congreso del Estado de Coahuila aprobó un punto de acuerdo para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una revisión integral, mantenimiento urgente y la modernización de su infraestructura en Saltillo, debido a las graves deficiencias crónicas en el suministro de energía.

La iniciativa, presentada por la diputada Rocío del Carmen Ramos Moncada, busca eliminar de forma definitiva las variaciones de voltaje y las intermitencias matutinas. Estas fallas han provocado daños persistentes en el patrimonio de los habitantes de diversas zonas de la capital del estado.

Según expuso la legisladora Ramos Moncada, la inestabilidad del servicio se agrava durante las horas de mayor demanda en la mañana. Las caídas repentinas de voltaje y los apagones constantes han dañado de forma irreversible:

Esta situación obliga a los ciudadanos a realizar gastos constantes en reparaciones o sustituciones de aparatos, lo que golpea directamente la economía familiar sin que la paraestatal ofrezca una solución definitiva.

Finalmente, la diputada enfatizó que es imperativo que la CFE, como organismo responsable de la distribución del servicio, deje de aplicar soluciones temporales.