Congreso de Coahuila cambia a sesión virtual por seguridad

La sesión permanente se realizó en línea como medida preventiva tras los incidentes ocurridos en el recinto legislativo.

Los diputados del Congreso del Estado de Coahuila llevaron a cabo este martes la sesión permanente de manera virtual, como una medida preventiva ante los disturbios registrados durante las últimas semanas al interior del recinto legislativo.

La decisión fue tomada por integrantes de la Junta de Gobierno, luego de los incidentes ocurridos en sesiones anteriores, cuando un grupo de simpatizantes del Partido del Trabajo (PT), presuntamente convocados por el diputado Antonio Flores Guerra, irrumpieron en el salón de sesiones y alteraron el orden durante el desarrollo de los trabajos legislativos.

De acuerdo con lo ocurrido en las dos sesiones previas, los manifestantes ingresaron hasta el área del pleno, lanzaron consignas contra algunas diputadas y obligaron a la intervención del personal del Congreso para resguardar la integridad de los legisladores.

Entre quienes participaron en las acciones de protección estuvieron el director de Comunicación Social del Congreso, Carlos Valero, así como el diputado Antonio Attolini Murra.

Como parte de las medidas de seguridad implementadas, desde la tarde del lunes fue colocado un cerco metálico en el perímetro del Palacio Legislativo, además de mantenerse un fuerte dispositivo de vigilancia por parte de elementos de la Policía Estatal, con el propósito de evitar nuevos incidentes durante la jornada legislativa.

En esta ocasión no se registró la presencia de simpatizantes del Partido del Trabajo en las inmediaciones del Congreso, debido a que la sesión se desarrolló mediante plataformas digitales.