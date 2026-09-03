Congreso de Coahuila acelera pendientes legislativos

Otros temas que estarán siendo abordados durante el cierre de la actual legislatura son la presentación del diccionario biográfico

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De cara al último trimestre de la actual legislatura, el Congreso del Estado busca que se desahoguen iniciativas y pendientes como la sesión solemne para el informe del Gobernador Manolo Jiménez, las comparecencias de la glosa del informe, los informes de la Comisión Estatal de Derecho Humanos del Estado de Coahuila, la Fiscalía General del Estado y los paquetes económicos del ejecutivo y los municipios.

“Con eso cerramos prácticamente noviembre y diciembre, pero también en estos meses tenemos más actividades aparte de las sesiones ordinarias que se estarán desarrollando los martes, tenemos planteado un evento donde se presentará un diagnóstico del embarazo adolescente”, dijo Luz Elena Morales Núñez, presidenta del Congreso del estado.

Preparan actividades para el cierre de la legislatura

Otros temas que estarán siendo abordados durante el cierre de la actual legislatura son la presentación del diccionario biográfico de las legisladoras coahuilenses, mismo que se está renovando.

Explicó que existen convocatorias pendientes para los órganos internos de control y se dará cumplimiento a la ley de preseas y decoraciones para reconocer a coahuilenses destacados.

Analizarán reformas y leyes pendientes

Dentro de los asuntos legislativos, destacó el de la reforma que contempla al delito de violencia vicaria únicamente aplicable a la mujer, así como la ley del bienestar animal, con una reforma integral para la Fiscalía General del Estado.

Beatriz Fraustro Dávila dijo al respecto que se está trabajando en la Ley de Mopvilidad y Transporte, donde se regulará el uso de scooters y bibicletas eléctricas.