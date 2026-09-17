Congreso analizará leyes de ingresos de 38 municipios

La diputada Beatriz Fraustro Dávila dijo que una vez que estos anteproyectos sean recibidos, serán analizados a fondo para aprobarlos o realizar observaciones

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El congreso del estado analizará los anteproyectos de leyes de ingresos de los 38 municipios del estado, cuyo plazo para entregarlos venció este 15 de septiembre.

La diputada Beatriz Fraustro Dávila dijo que una vez que estos anteproyectos sean recibidos, serán analizados a fondo para aprobarlos o realizar observaciones.

“Hoy es el último día para los municipios, ya estamos aprobando los anteproyectos como tal, hay ciertos municipios que detectamos que traen tema, que no traen la aprobación de los Cabildos, les vamos a dar un poquito más de días en prórroga”, dijo la legisladora.

Recomiendan limitar aumento de impuestos al 4 por ciento

Apuntó que la recomendación para los Ayuntamientos es que incrementen los impuestos hasta un máximo del 4 por ciento, pero que cada municipio hace la evaluación correspondiente y hará lo que considere necesario, sin embargo ninguno podrá incrementar más allá de ese rango.

Sobre la propuesta del Municipio de Piedras Negras, que pretendía incrementar el cobro del agua, Fraustro Dávila comentó que posiblemente se trataba de un mal asesoramiento.

Municipios podrían recibir una prórroga

Agregó que aunque el Congreso podría dar algunos días de prórroga, sin embargo ello no implica que la Auditoría Superior del Estado no pueda hacer observaciones a quienes se retrasan.