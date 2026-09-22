Congreso analiza reforma de seguridad para motociclistas

Subrayó que el objetivo es encontrar medidas que contribuyan a reducir los riesgos y accidentes, particularmente entre los sectores más vulnerables

Ante el incremento de accidentes en los que se han visto involucrados motociclistas, existe apertura en el Congreso del Estado para trabajar con la comunidad de motociclistas en una posible reforma que permita fortalecer las medidas de seguridad para quienes utilizan este tipo de vehículos, señaló la diputada Luz Elena Morales Núñez.

Legislación establece uso de casco y licencia

La legisladora recordó que actualmente la ley establece requisitos como contar con licencia de conducir y utilizar casco, disposiciones que deben cumplirse independientemente de que las motocicletas sean de fácil acceso debido a su costo.

Morales Núñez señaló que en las colonias también se ha incrementado el uso de estos vehículos, incluso entre menores de edad, situación que ha generado preocupación debido a los accidentes registrados.

Congreso analizará propuestas con motociclistas

Indicó que el Congreso del Estado mantiene disposición para escuchar a los motociclistas y analizar de manera conjunta posibles modificaciones legales que permitan reforzar su protección.

Subrayó que el objetivo es encontrar medidas que contribuyan a reducir los riesgos y accidentes, particularmente entre los sectores más vulnerables.