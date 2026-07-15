Conflicto familiar pone en jaque a museos de Katrina y la Muñeca

Los hermanos Morales Fuentes afirmaron que cuentan con resoluciones judiciales para la protección de ciertas áreas privadas dentro del inmueble

Los hijos de los fundadores del Museo de la Katrina y del Museo de la Muñeca acudieron al Congreso del Estado para solicitar que las autoridades den celeridad a los procesos legales derivados del conflicto familiar entre sus padres, al asegurar que la disputa ya está afectando tanto el funcionamiento de ambos recintos culturales como su vida cotidiana.

Explicaron que desde enero enfrentan un litigio con demandas y contrademandas, además de señalar que recientemente se registró un incidente relacionado con el acceso a los espacios que también utilizan como vivienda.

Los hermanos Morales Fuentes afirmaron que cuentan con resoluciones judiciales para la protección de ciertas áreas privadas dentro del inmueble, aunque denunciaron que estas no fueron respetadas durante la intervención de elementos de seguridad.

También aseguraron que las diferencias familiares han derivado en restricciones para permanecer dentro de los museos durante el horario de atención al público, situación que, dijeron, ha complicado su rutina diaria y generado un fuerte desgaste emocional.

Señalaron que su principal interés no es el patrimonio derivado del proceso de divorcio entre sus padres, sino preservar el legado cultural construido durante dos décadas.

Indicaron que ambos museos forman parte de una asociación civil creada para garantizar su continuidad y evitar que desaparezcan, por lo que pidieron que las autoridades escuchen a ambas partes y permitan que el conflicto se resuelva bajo condiciones de igualdad y conforme a derecho.

Jueces definirán resolución de bienes tras divorcio.

Por su parte, Erick Morales confirmó que el divorcio continúa su curso y explicó que la distribución del patrimonio será determinada por las autoridades judiciales, al tratarse de un matrimonio bajo el régimen de bienes mancomunados.

Mientras tanto, señaló que la prioridad es proteger los museos para que continúen operando, aunque reconoció que la realización del tradicional festival de octubre dependerá de las resoluciones que emitan los jueces y de la viabilidad de mantener abiertos ambos espacios culturales.

Jóvenes denuncian maltrato en redes sociales.

Estos hechos causaron gran polémica luego de que, tras una transmisión en vivo, los hermanos denunciaran que vivían violencia por parte de su madre, dueña del museo.

Señalaron que los maltratos fueron subiendo de tono debido a que descubrieron que su mamá tenía un amante y ella ha intentado correrlos del recinto cultural.

Hasta el momento, Cinthya Fuentes, madre y esposa de los quejosos, no se ha pronunciado públicamente.