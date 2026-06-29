Confirman visita de Roberto Carlos al FUTFEST Saltillo

El festival permanecerá abierto hasta el próximo 19 de julio, con boletos disponibles en taquilla y en los puntos de venta autorizados

La presencia del exfutbolista brasileño Roberto Carlos en el FUTFEST Saltillo 2026 quedó confirmada para este sábado 27 de junio, cuando el histórico lateral izquierdo del Real Madrid y de la selección de Brasil encabece una jornada de convivencia con los asistentes al festival instalado en el Biblioparque Norte.

El alcalde Javier Díaz González invitó a las familias de Saltillo y a visitantes de la región a ser parte de este encuentro, programado para iniciar a las 4:00 de la tarde.

El edil destacó que la llegada de una figura de talla internacional representa uno de los momentos más importantes del FUTFEST, ya que Roberto Carlos participará en diversas dinámicas, recorrerá las instalaciones y convivirá con los aficionados al fútbol.

Asimismo, recomendó a quienes deseen asistir presentarse con anticipación para facilitar el acceso y disfrutar de todas las actividades preparadas para esa jornada.

Festival continuará abierto hasta el 19 de julio

Además del encuentro con el exseleccionado brasileño, el FUTFEST Saltillo 2026 ofrece transmisión de partidos internacionales, juegos mecánicos, zonas interactivas, espacios para fotografías, videojuegos, oferta gastronómica y venta de artículos conmemorativos.

El festival permanecerá abierto hasta el próximo 19 de julio, con boletos disponibles en taquilla y en los puntos de venta autorizados.