Confirman vigilancia ante paro nacional de transportistas

El secretario de Seguridad Pública de Coahuila, informó que las autoridades estatales mantienen monitoreo permanente y coordinación con la Guardia Nacional.

El secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez, aseguró que las autoridades estatales se mantienen atentas a las movilizaciones anunciadas por transportistas a nivel nacional, ante el llamado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) para manifestarse por las condiciones de inseguridad y los problemas que enfrenta el sector.

En entrevista, explicó que, aunque las protestas se desarrollan principalmente en carreteras federales, existe comunicación permanente con la Guardia Nacional y otras autoridades competentes para coordinar acciones preventivas, establecer abanderamientos y atender cualquier situación que pudiera presentarse durante el desarrollo de las movilizaciones.

No obstante, descartó que se tengan previstos cierres carreteros en territorio coahuilense. La convocatoria nacional de los transportistas para este lunes 26 de octubre contempla movilizaciones en distintas entidades del país.

Entre las principales demandas del sector se encuentran mayores condiciones de seguridad en las carreteras, acciones contra los robos y las extorsiones a operadores, así como inconformidades relacionadas con los costos de operación y cambios en materia fiscal.

Los anuncios sobre las protestas y las posibles afectaciones viales también se han difundido a través de redes sociales. En la región Sureste de Coahuila, representantes del sector habían anunciado un recorrido de unidades de carga por la carretera Saltillo-Monterrey, con destino a la caseta de La Carbonera, sobre la carretera federal 57.

Aunque no se contemplaba necesariamente un cierre total, se advertía sobre posibles afectaciones a la circulación por el avance lento de los vehículos, por lo que las autoridades se mantienen pendientes del desarrollo de estas actividades.