Confirman saldo blanco durante festejos patrios en Torreón

El director de la Policía Municipal confirmó que no hubo incidentes en el Grito, concierto de Alfredo Olivas, Feria de Torreón ni desfile cívico

Las autoridades municipales reportaron saldo blanco durante los festejos patrios y las actividades realizadas con motivo del 119 aniversario de Torreón, luego del operativo implementado de manera coordinada por las diferentes corporaciones de seguridad.

El comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía Municipal, informó que no se registraron incidentes durante la ceremonia del Grito de Independencia ni al término del concierto de Alfredo Olivas, realizado en Plaza Mayor, donde se concentró una importante cantidad de familias.

Asimismo, destacó que el saldo fue blanco en la Feria de Torreón, particularmente durante una jornada con alta afluencia de visitantes, así como durante el desfile conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Flores Originales señaló que los resultados fueron producto del operativo instruido por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y de las reuniones previas entre las corporaciones y dependencias participantes, lo que permitió mantener la coordinación necesaria para que las familias pudieran disfrutar de las celebraciones con tranquilidad.