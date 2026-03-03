Confirman quinto caso de sarampión en Coahuila

Tras la confirmación del caso, la dependencia activó de inmediato el cerco sanitario, completando esquemas de vacunación y aplicando refuerzos

La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó un quinto caso de sarampión en la entidad, el primero detectado en Saltillo, correspondiente a una menor de edad cuya familia no contaba con esquema completo de vacunación.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre, informó que el caso fue confirmado el viernes pasado y no está relacionado con los cuatro registrados previamente en Torreón, los cuales pertenecen a una misma familia.

Detectan caso de sarampión en menor de 10 meses

Detalló que la paciente es una menor de aproximadamente 10 meses de edad y señaló que la abuela realiza viajes constantes a Monterrey por motivos laborales, lo que forma parte del contexto epidemiológico que se analiza.

Indicó además que la familia no estaba vacunada, situación que se investiga como parte del seguimiento sanitario.

Activan cerco sanitario tras confirmación

Tras la confirmación del caso, la dependencia activó de inmediato el cerco sanitario, completando esquemas de vacunación y aplicando refuerzos a adolescentes y adultos menores de 49 años en el entorno cercano.

Aguirre destacó que, hasta el momento, no se han detectado nuevos casos sospechosos y explicó que el periodo de incubación puede variar entre siete y 14 días, por lo que se mantiene la vigilancia epidemiológica.

Superan 110 mil vacunas aplicadas en Coahuila

En cuanto a la cobertura, informó que en Coahuila se han aplicado más de 110 mil vacunas contra el sarampión y que el pasado viernes arribaron 47 mil dosis adicionales enviadas por la Federación.

La meta establecida es de 135 mil vacunas, de las cuales ya se han alcanzado más de 114 mil aplicaciones.

Refuerzan vigilancia en centros de salud y penales

El funcionario aseguró que la vacunación continuará de manera permanente durante todo el año y que actualmente el estado cuenta con alrededor de 62 mil dosis disponibles.

Respecto a reportes de casos sospechosos en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras, explicó que se realiza vigilancia epidemiológica, toma de muestras PCR cuando es necesario y se completan esquemas de vacunación en la población que lo requiera.

Finalmente, indicó que no se ha modificado la estrategia sanitaria, aunque se reforzó la atención en centros de salud ampliando horarios a doble turno, lo que ha permitido incrementar la respuesta ciudadana en todo el estado.