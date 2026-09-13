Confirman que hay seis postores para adquirir AHMSA

El juzgado autorizó una prórroga de tres días hábiles solicitada por la sindicatura para completar la exhibición de las garantías de seriedad

La subasta conjunta de AHMSA y MINOSA se mantiene programada para el 25 de septiembre, con seis postores calificados y las garantías de los acreedores para concretar la venta como unidad productiva.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles confirmó que existen condiciones para llevar a cabo la operación, considerada la principal posibilidad de reactivación económica de los activos industriales y mineros.

La resolución del 11 de septiembre establece que los acreedores garantizados y fiduciarios de los fideicomisos de garantía entregaron al síndico las cartas de conformidad necesarias para permitir la venta conjunta.

El juzgado también autorizó una prórroga de tres días hábiles solicitada por la sindicatura para completar la exhibición de las garantías de seriedad correspondientes a los participantes.

La medida busca asegurar que los interesados en adquirir la unidad productiva cuenten con respaldo financiero suficiente para participar en el procedimiento y presentar sus respectivas ofertas económicas.

Venta de AHMSA entra en etapa decisiva

La existencia de seis postores calificados modifica las condiciones respecto al primer intento de venta, cuando la subasta realizada en febrero terminó sin participantes interesados en adquirir los activos.

Ahora, el procedimiento llega a la audiencia con un grupo de inversionistas que ya fue considerado apto para intervenir en la operación conforme a los requisitos establecidos por la autoridad judicial.

El interés de los postores será determinante para establecer el valor económico que pueda alcanzar la unidad productiva integrada por AHMSA y MINOSA durante la audiencia.

La operación incluye los activos que forman parte de ambas compañías y busca concretar su disposición conjunta, en lugar de realizar ventas fragmentadas de bienes y unidades productivas.

Para la economía de la Región Centro de Coahuila, el resultado de la subasta representa una definición relevante por la dimensión de los activos siderúrgicos y mineros involucrados.

También será determinante para conocer si existe capital dispuesto a asumir el control de las instalaciones y buscar una eventual recuperación de la actividad productiva.

El procedimiento se desarrolla dentro de los expedientes de concurso mercantil 19/2023 y 77/2022, correspondientes respectivamente a AHMSA y MINOSA.

Garantías financieras sostienen el proceso

La jueza Ruth Haggi Huerta García consideró que la información proporcionada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez permite garantizar la celebración de la audiencia como unidad productiva.

La prórroga concedida permitirá completar la presentación de las garantías de seriedad, requisito financiero vinculado directamente con la participación de los interesados en la subasta.

La confirmación judicial representa así un paso previo a la etapa en que los postores deberán competir mediante sus propuestas económicas bajo las condiciones establecidas en la convocatoria.

El resultado de la audiencia determinará si finalmente existe una oferta suficiente para avanzar hacia la adjudicación de los activos y continuar posteriormente con las etapas previstas en el procedimiento concursal.

El valor económico de la operación también tendrá repercusiones sobre los acreedores, debido a que los recursos obtenidos deberán distribuirse conforme al orden de prelación establecido por la legislación concursal.

Entre ellos se encuentran los trabajadores, cuyos créditos laborales forman parte de las obligaciones pendientes de las empresas sometidas al proceso de quiebra.

Por ello, el monto que eventualmente alcance la operación será un elemento fundamental para determinar la capacidad de recuperación de recursos entre los distintos grupos de acreedores.

La audiencia está prevista para el viernes 25 de septiembre de 2026, fecha en que se conocerá si los seis postores concretan sus propuestas económicas.

La sindicatura deberá continuar informando al juzgado sobre el cumplimiento de las condiciones y cualquier avance relevante relacionado con la venta de AHMSA y MINOSA.